В Австралии испытали крупнейший в мире электрический паром

Австралийская судостроительная компания Incat Tasmania успешно завершила первые испытания электромотора своего нового судна — корпуса 096, сообщили представители компании. Тест прошел 14 декабря 2025 года в Хобарте.

© Incat

Это крупнейший в мире полностью электрический паром.

«Это первый случай в мире, когда судно такого размера работает исключительно на аккумуляторной силовой установке. Это замечательное достижение наших сотрудников и поворотный момент в судостроении», — заявил Роберт Клиффорд, председатель совета директоров Incat. «Тасмания десятилетиями лидирует в алюминиевом судостроении, а теперь мы показываем возможности в новой эре — экологичных и высокоэффективных кораблей», — добавил он.

Как паром работает

Энергию парому обеспечивает массивная система хранения энергии весом более 275 тонн. Мощность превышает 40 мегаватт-часов, что в четыре раза больше, чем у предыдущих морских аккумуляторных установок. Этого хватает на полный 90-минутный рейс через реку с полной нагрузкой (2100 пассажиров и 220 автомобилей). Можно добавить, что это позволяет судну работать без подзарядки весь рейс.

Система состоит из 5016 литий-ионных батарей, размещенных в четырех помещениях и разделенных на 12 блоков по 418 модулей, каждый с отдельным вентилятором для охлаждения.

© Incat

Энергия батарей приводит в движение восемь электрических водометов, обеспечивая необходимую тягу. Для быстрой подзарядки на обоих концах маршрута предусмотрена специализированная инфраструктура, позволяющая зарядить аккумуляторы всего за 40 минут.

Судно предлагает пассажирам уникальный опыт: на борту разместится крупнейшая торговая зона среди всех паромов. Это сочетание экологичности и сервиса позволяет создать удобную и комфортную среду даже для длительных рейсов. Одновременная перевозка более двух тысяч пассажиров и сотен автомобилей делает корпус важным элементом транспортной инфраструктуры.

Экологическая значимость

Судоходство отвечает за почти 80% мировых грузоперевозок и около 3% глобальных выбросов парниковых газов, отмечает Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Электрические паромы, такие как корпус 096, позволяют значительно снизить углеродный след отрасли.

«Мы показываем, что передовое производство в Австралии не только живо, но и задает мировые стандарты. Этот корабль станет флагманом того, что возможно, когда промышленность, дизайн и чистая энергетика объединяются», — подчеркнул Клиффорд.

Паром построен для оператора Buquebus и стал девятым судном компании Incat для этой фирмы. Изначально его планировали как LNG-паром под названием China Zorrilla, но переход на электричество делает судно экологически безопасным и экономически эффективным.

Постоянный маршрут корпуса 096 пройдет через устье реки Рио-де-ла-Плата, соединяя Буэнос-Айрес в Аргентине и Колонию-дель-Сакраменто в Уругвае. Испытания — первый этап подготовки перед отправкой в Южную Америку, после чего судно будет полностью готово к регулярной эксплуатации.

