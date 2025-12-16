Китай в 2026 году готовится запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, предназначенную для использования в китайской лунной пилотируемой программе. Об этом со ссылкой на заявление Китайского исследовательского института ракетной техники сообщает издание SpaceNews.

Портал отмечает, что Long March 10 представлена двумя вариантами. Базовый представляет собой трехступенчатый носитель, предназначенный для запуска лунного пилотируемого корабля Mengzhou и лунного посадочного модуля. Вариант Long March 10A представляет собой частично-многоразовый двухступенчатый носитель для запусков Mengzhou на низкую околоземную орбиту к станции Tiangong.

В октябре агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай подтвердил планы высадить человека на Луну к 2030 году.

В сентябре агентство рассказало, что Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10.