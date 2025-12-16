Компактный флагман Vivo в стиле iPhone Air получит Snapdragon 8 Gen 5

Vivo официально подтвердила, что компактный флагман S50 Pro Mini станет одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 5.

Компания делает ставку на формат «мини-флагмана» в духе iPhone Air: устройство заметно компактнее обычных моделей, но без компромиссов по начинке.

S50 Pro Mini получит быструю память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1 — такой же набор используют топовые флагманы Vivo. Также заявлены ультразвуковой 3D-сканер отпечатков второго поколения и дисплей с повышенной яркостью и защитой зрения.

По данным China Telecom, смартфон оснащен 6,31-дюймовым экраном, фронтальной камерой на 50 Мп и тройным основным модулем 50+50+8 Мп. При этом внутри установлен аккумулятор на 6500 мАч — редкость для компактного корпуса.

Таким образом, Vivo явно нацелилась на пользователей, которым нужен небольшой, но по-настоящему мощный флагман.