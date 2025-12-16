В «Роскосмосе» рассказали, когда Байконур будет готов к первому пуску

Готовность к первому пуску с космодрома Байконур в соответствии с утвержденным графиком намечена на конец зимы 2026 года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

"По утвержденному графику, готовность к первому пуску - конец зимы 2026 года", - подчеркнул он.

Как сообщали в Роскосмосе 27 ноября, после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" был произведен осмотр места старта и выявлено повреждение некоторых элементов стартового стола.

Профессор, доктор технических наук, председатель общественного совета при госкорпорации "Роскосмос" Игорь Бармин в свою очередь отметил, что для проведения работ по восстановлению 31-й площадки на Байконуре имеются все необходимые ресурсы.

"Задача - в самые кратчайшие сроки смонтировать новую кабину обслуживания, провести автономные испытания, чтобы стартовый комплекс был готов для продолжения пусков по пилотируемой программе", - подчеркнул Бармин.

В свою очередь начальник центра испытаний технических комплексов филиала АО "ЦЭНКИ" космического центра "Южный" (входит в Роскосмос) Петра Майданова, детали кабины выгружены в сооружении №2 площадки 112 Байконура. Комплектующие кабины размещены в помещении общей площадью более 13 тыс. кв. м. Задействованы 130 сотрудников, которые с соблюдением мер безопасности работают в две смены с 8 утра и до полуночи.