ИИ-ажиотаж привел к подорожанию даже устаревших HDD-накопителей

Бум ИИ-инфраструктуры начал влиять не только на рынок памяти, но и на классические жесткие диски.

© Ferra.ru

По данным Nikkei и TrendForce, контрактные цены на HDD выросли примерно на 4% квартал к кварталу. Это максимальный рост за последние восемь кварталов.

Причина — массовое строительство дата-центров для ИИ. Несмотря на возраст технологии, HDD остаются самым дешевым способом хранения огромных объемов данных.

Их используют для архивов, бэкапов, логов инференса и массивов обучающих данных, счет которых идет на эксабайты.

Особенно высокий спрос фиксируется со стороны американских облачных провайдеров.

Производители жестких дисков уже намекают, что спрос начинает опережать предложение. Даже при полной загрузке заводов, поставки не успевают за ростом потребностей, а приоритет все чаще отдается корпоративным и ИИ-клиентам.

Аналитики предупреждают: если тренд сохранится, подорожание HDD может стать массовым уже в 2026 году и затронуть розничный рынок.

Даже устаревшие накопители перестают быть «дешевым вариантом» для хранения данных.