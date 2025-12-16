Почему «кирпич» Nokia работает, а 10-летний смартфон уже нет

Почему старый кнопочный телефон, даже 20-летней давности, спокойно ловит сеть и звонит, а десятилетний смартфон уже бесполезен? Он тормозит, не ставит приложения, а браузер едва открывает сайты. Эксперт объяснил, в чем же дело.

Оказывается, у этих устройств есть колоссальная разница в предназначении. Смартфон является полноценным мини-компьютером. Его операционная система, приложения и браузеры постоянно обновляются, требуя все больше ресурсов. Разработчики мессенджеров и приложений перестают поддерживать старые версии ОС. Даже если установить программу десятилетней давности, ее серверы, скорее всего, уже отключены, поясняет «Блог системного администратора».

С браузерами совсем другая история. Так, современные сайты используют технологии, которые старый браузер просто не понимает. А кнопочный телефон, в свою очередь, выполняет всего одну задачу: звонки и SMS через сеть 2G, стандарт которой операторы пока поддерживают. Ему не нужны обновления и новые приложения.

Стоит учитывать еще и физическую деградацию «железа». Память смартфона состоит из микроскопических ячеек. Со временем они изнашиваются, теряя способность четко хранить электрический заряд. Это приводит к ошибкам, долгой записи данных и общему замедлению работы. Деградировать могут и другие компоненты, например, конденсаторы. В простом телефоне нагрузки на память почти нет. Она используется лишь для хранения телефонных номеров и настроек, поэтому физический износ минимален.