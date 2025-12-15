Камеры Huawei Mate 80 стали лучше после обновления ПО

Huawei начала распространять новое крупное обновление HarmonyOS для флагманской серии смартфонов Mate 80. Версия 6.0.0.120 SP9 приносит ряд улучшений, особенно в работе камеры.

Так, теперь оптимизирована съёмка в режимах «Киноэффекты» и «Луна», улучшена стабилизация при съёмке движущихся объектов.

В галерее появилась опция «Удалить только с устройства». Также добавлены новые интерактивные виджеты для главного экрана.

Теперь также можно легко обмениваться фотографиями, видео и файлами с устройствами Apple. Для этого на принимающем устройстве нужно установить специальное приложение Huawei.

В настройках приватности появился новый пункт, позволяющий запретить приложениям доступ к данным о положении телефона.

Обновление распространяется поэтапно.