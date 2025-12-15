В России испытали систему навигации «Ариадна» без спутников
В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что в России успешно завершили испытания прототипа отечественной системы позиционирования «Ариадна», работающей без спутников. Заявка на регистрацию изобретения уже подана.
Технология основана на сети наземных радиомаяков, которые передают координаты напрямую приемникам на беспилотниках или других транспортных средствах. Собственный алгоритм расчета позволяет корректировать геопозицию без связи с орбитальной группировкой.
Точность определения местоположения в системе составляет 15−20 сантиметров, что примерно в восемь раз точнее GPS. Решение также позиционируется как устойчивое к спуфинговым атакам и преднамеренным помехам, отметили в фонде.
Система предназначена для управления беспилотниками, в сельском хозяйстве и для автономной логистики. Все компоненты и программное обеспечение «Ариадны» производятся в России. Пилотный запуск технологии запланирован на 2026 год в одном из регионов страны.