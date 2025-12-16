СМИ: Poco отказалась от разработки смартфонов X8 и F8
Согласно данным СМИ, основанных на информации из внутренних источников, бренд Poco может изменить свой модельный ряд в следующем году.
Планируется выпуск нескольких устройств, которые будут переименованными версиями моделей Redmi для глобального рынка.
Ожидается, что появятся:
- Poco M8 5G — на основе Redmi Note 15 5G.
- Poco M8 Pro 5G — на основе Redmi Note 15 Pro+ 5G.
- Poco X8 Pro — на основе Redmi Turbo 5 (также может выйти специальная версия «Iron Man»).
- Poco X8 Pro Max — на основе Redmi Turbo 5 Pro Max (для Китая).
При этом сообщается, что стандартная модель Poco X8, в которую должен был превратиться Redmi Note 15 Pro 5G, вероятно, отменена.
Кроме того, в отчёте утверждается, что модели Poco F8 в «привычном виде» не будет.