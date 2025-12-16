Ученые выяснили, когда таяние ледников достигнет пика

Таяние ледников достигнет пика к середине нынешнего столетия. Оно составит от 2 тыс. до 4 тыс. ледников в год, прогнозирует исследовательская группа под руководством ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Z rich).

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Climate Change, сокращение числа ледников "достигнет пика примерно в середине века". Отмечается, что сроки и масштабы этого явления будут зависеть от уровня потепления.

"При повышении температуры на 1,5 градуса Цельсия прогнозируется, что пик исчезновения ледников в мире достигнет порядка 2 тыс. ледников в год примерно в 2041 году. При повышении температуры на 4 градуса Цельсия этот пик сдвигается на середину 2050-х годов и увеличивается до порядка 4 тыс. в год", - говорится в исследовании.

По оценкам экспертов, такая скорость "эквивалентна потере всего ледникового покрова Альп всего за один год".

Исследователи подчеркивают, что пик исчезновения ледников сильно варьируется по регионам. Так, в регионах с преимущественно небольшими ледниками, например на Кавказе, в субтропических Андах, Северной Азии и Центральной Европе, ученые прогнозируют исчезновение более 50% ледников до 2040 года. В регионах с более высокой долей крупных ледников, включая периферию ледяного покрова в Гренландии, Антарктике и Субантарктике, а также на Шпицбергене и в российской Арктике, пик исчезновения ледников также придется на это столетие, но позднее.