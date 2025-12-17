Apple исправит один из главных недостатков iPhone 16e в новой модели

Apple намерена исправить в iPhone 17e один из главных недостатков, за который критиковали актуальную бюджетную модель. Об этом сообщает The Information.

© Apple

Представленный в феврале 2025 года бюджетный смартфон iPhone 16e оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипом Apple A18 с поддержкой Apple Intelligence, одной камерой на 48 Мп, кнопкой действия и портом USB-C, однако в этой модели нет поддержки беспроводной зарядки MagSafe.

По данным журналистов, iPhone 17e будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку мощностью до 20–25 Вт. Для сравнения, iPhone 16e ограничен стандартной зарядкой Qi мощностью до 7,5 Вт и не использует систему магнитного крепления.

Кроме того, iPhone 17e получит модем Apple C1X, который дебютировал в iPhone Air, в то время как в iPhone 16e используется модем C1. В прошлых утечках говорилось, что Apple может оснастить iPhone 17e экраном с вырезом Dynamic Island, однако подтверждений этому пока нет.

Выход iPhone 17e ожидается весной 2026 года. В США стоимость iPhone 16e начинается от $599. Сохранит ли iPhone 17e эту стартовую цену, неизвестно.