Обнаружена загадочная структура в районе Бермудского треугольника

Под Бермудскими островами обнаружена каменная структура толщиной свыше 20 километров, которой больше нет нигде на планете, утверждается в статье исследователей, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Открытие может приблизить ученых к ответам на вопросы, существующие вокруг загадочного архипелага.

Необычный слой породы находится по толщей океана внутри тектонической плиты. В результате острова возвышаются над остальной территорией примерно на 500 метров.

Природа аномальной структуры похожа на вулканическую, но известно, что извержений в районе Бермудов не было более 31 миллиона лет.

Для геологов открытие может стать важным шагом к получению ответа на самый волнующий вопрос об архипелаге. И связан он не с известным исчезновением кораблей в Бермудском треугольнике, а с необычным океаническим приливом, существующим в этом районе. Слой породы под островами менее плотен в сравнении с другими, что влияет на отклонение сейсмических волн.

Предыдущие исследования показали, что старая лава на Бермудских островах содержит мало минерала кремния, и это говорит о том, что она происходит из слоя Земли с очень низким содержанием углерода. Этот углерод, вероятно, возник из глубин мантии Земли, когда суперконтинент Пангея открылся и образовал Атлантический океан 900-300 миллионов лет назад. Возможно, именно это делает Бермуды такими отличающимися от горячих точек Тихого или Индийского океанов, которые сравнительно гораздо более древние. Сейчас исследователи изучают другие острова по всему миру, чтобы выяснить, есть ли похожие слои или действительно ли Бермуды уникальны.