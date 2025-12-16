Находка в Аркаиме помогла понять природу распространения древней чумы

Впервые международная группа ученых нашла свидетельства присутствия древнейшего известного варианта бактерии Yersinia pestis в останках нечеловеческого существа. Это открытие существенно меняет сложившиеся представления о том, как чума распространялась по Евразии до начала средневековой эпидемии «Черной смерти». Работа, опубликованная в престижном научном журнале Cell, прошла предварительное рецензирование.

Обнаруженный штамм Yersinia pestis относится к периоду позднего неолита и бронзового века. Ранее этот возбудитель болезни находили только в человеческих останках, расположенных на большом удалении друг от друга. Долгое время оставалось неясным, как чума распространялась в те времена, особенно в отсутствие блошиного способа передачи.

Пролить свет на загадку удалось благодаря анализу древней ДНК, извлеченной из зубов домашней овцы, возраст которой составляет примерно 4 тысячи лет. Останки животного обнаружили в археологическом комплексе Аркаим, находящемся на Южном Урале и связанном с синташтинской культурой. Изначально исследование было посвящено изучению миграций людей и скота из Ближнего Востока в Евразию, но неожиданно было обнаружено присутствие патогена. Археолог Тейлор Хермес из Университета Арканзаса подчеркнул, что значительная фрагментация древней ДНК животных и наличие разнообразных микроорганизмов позволили исследователям искать следы патогенов. В итоге в образце была идентифицирована ДНК Y. pestis.

Полученные данные указывают на то, что сельскохозяйственные животные могли заражаться от диких, в основном грызунов, являвшихся естественным резервуаром чумы, а затем способствовать распространению инфекции среди стад и пастухов. Возможен и обратный путь передачи инфекции – от человека к животному. Синташтинская культура, известная развитым животноводством и использованием лошадей, увеличивала контакты с дикой природой и, следовательно, повышала риск заражения.

Биолог Ян Лайт-Мака из Института биологии инфекций Общества Макса Планка отметил редкость обнаружения патогенов в останках древних животных. "Чумная овца" стала третьим зарегистрированным случаем выявления Yersinia pestis у древнего животного и первым, когда качество ДНК позволило получить достоверные выводы.

Ученые подчеркивают, что для полного понимания экологической динамики древней чумы имеющихся данных недостаточно. Однако находка из Аркаима представляет собой важный шаг вперед в изучении механизмов распространения чумы в бронзовом веке.