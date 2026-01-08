Потерянные сокровища: самые дорогие затонувшие корабли в мире

На дне моря в разных точках планеты по-прежнему находятся останки множества затонувших кораблей, которые перевозили ценные грузы сотни лет назад. Журнал National Geographic рассказал о самых ценных затонувших сокровищах — от испанских монет до древнекитайской керамики.

San Jose в Карибском море

Испанский галеон San Jose часто называют самым дорогим затонувшим кораблем. Он перевозил до 200 тонн золота, серебра и драгоценных камней, когда британские военные корабли затопили его в 1708-м.

Оценки стоимости затонувшего груза варьируются от пары миллиардов долларов до более $20 млрд. Различные лица пытались заявить свои права на останки корабля, включая американских утильщиков, правительства Колумбии и Испании, а также группу коренных боливийцев, утверждавших, что ценные металлы на борту San Jose добывали их предки.

Как бы то ни было, колумбийские законы гласят, что артефакты с борта корабля нельзя продавать. San Jose и его сокровища по-прежнему покоится на дне моря, и, по мнению некоторых археологов, им лучше там и оставаться.

Bom Jesus у побережья Намибии

В 2008-м один геолог искал алмазы в регионе, который был известен своими депозитами. Но вместо этого он нашел кое-что другое — медный слиток. Позже археологи нашли 22 тонн этих слитков, которые в прошлом обменивались на специи, а также более 100 слоновьих бивней, бронзовую пушку, мечи, астролябии, мушкеты и кольчугу — итого тысячи исторических артефактов.

В числе находок было и золото: более 2 000 монет, преимущественно испанских, но также венецианских, французских и других. Необычный груз помог опознать в корабле Bom Jesus — португальское торговое судно, потерянное в 1533 году на пути в Индию. Корабль и его сокровища пролежали нетронутыми почти 500 лет. На данный момент — это старейший и самый ценный затонувший корабль, когда-либо найденный на побережье субсахарской Африки.

Belitung в Яванском море

В 1998 году индонезийские рыбаки, нырявшие за морскими огурцами, нашли под водой блок коралла, в который будто бы вросла керамика. Их находка в итоге оказалась ничем иным как арабским доу, перевозившим более 60 000 образцов золота, серебра и керамики эпохи китайской империи Тан.

Последняя была особенно примечательной, поскольку она позволяла взглянуть на торговлю древнего Китая в разрезе. Тогда империя охотно скупала текстили, жемчуга, кораллы и ароматические породы древесины из Персии, Восточной Африки и Индии. К IX веку китайская керамика стала популярной, но верблюды не подходили для транспортировки хрупкого товара. Поэтому все больше таких изделий начинали перевозиться по морю.

Хотя арабские мореплаватели очевидно использовали «морской шелковый путь», Belitung был первым доу, найденным в водах юго-восточной Азии. Корабль, по сути, представляет собой самую ценную, крупнейшую коллекцию керамики и золота из Китая IX века, когда-либо найденную в одном месте.

Palmwood в Ваттовом море

Корабль Palmwood, названный в честь деревянных ящиков, в которых содержался его груз, перевозил богатства со всего мира — и уникальную возможность взглянуть на жизнь элиты XVII века.

В сломанных ящиках дайверы нашли более 1 500 артефактов, включая элегантное платье, украшенное серебряной вышивкой, камчатную сорочку и бархатную тунику, окрашенную кошинелем — пигментом, который добывается из насекомых, обитающих лишь в Америках. Исследователи также обнаружили серебряный кубок и столовые приборы, роскошный косметический набор, персидский ковер и коллекцию из 32 книг в кожаном переплете, датируемую XVI-XVII веками.

Хотя реставраторы активно работаю над предметами, поднятыми со дна моря, большая часть затонувшего корабля остается не раскопанной. Пока что она покрыта защитной сеткой, чтобы уберечь артефакты от морских течений.

Nanhai One в Южно-Китайском море

В 1987-м, в поисках корабля Голландской Ост-Индской компании, затонувшего в XVIII веке, британская фирма Maritime Exploration наткнулась на нечто неожиданное. А именно, на торговый корабль еще древнее — аж из XII века.

Плотный слой ила помог сохранить не только сам корабль, но и его груз: керамику, монеты эпохи китайской империи Сун и серебряные слитки. В течение следующих лет археологи в сумме нашли на останках Nanhai One десятки тысяч объектов, включая 100 золотых артефактов и тысячи монет. Но большая часть находок — изделия из керамики.