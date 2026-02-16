Космическая реклама: как рекламные щиты на орбите почти стали реальностью

Сегодня реклама окружает человечество, но назойливые баннеры и рекламные щиты — явление далеко не новое. По факту, 30 лет назад она чуть не вышла в космос благодаря революционной, пусть и немного антиутопической, идее — космических биллбордах. Портал popsci.com рассказал, как один находчивый предприниматель предложил идею, встретившую отказ со стороны публики.

© Unsplash

В 1993 году Майк Лоусон, аэрокосмический предприниматель из Розуэлла, представил свое видение будущего рекламной индустрии — рекламные щиты в космосе. Причем это не была какая-то мошенническая схема; план был тщательно продуман. По задумке Лоусона, его инженеры запустили бы плотный сверток майлара (полиэфирной пленки) на околоземную орбиту. По прибытию в космос сверток бы развернулся в тонкую рефлективную пленку, которая могла отражать солнечный свет прямо в атмосферу планеты.

Итого должен был получиться рекламный щит размером примерно с Луну. Правда, он был бы слишком далеко для того, чтобы печатать на нем слова или рекламные слоганы — скорее всего, на нем максимум можно было напечатать логотип компании. Но преимущество такого биллборда в том, что его будет видно буквально во всех точках земного шара, примерно по 10 минут в день в каждой локации.

Идея рекламы в космосе не была новой в 1993-м. Писатели-фантасты, вроде Айзека Азимова и Артура Кларка, представляли концепции внеземных рекламных компаний еще в 1950-х. Предприниматель Роберт Лорш предлагал конгрессу США использовать корпоративное спонсорство на ракетах и униформах экипажей для финансирования работы NASA в 1980-м. А в 1990 году японская компания Tokyo Broadcasting System запустила репортера в космос на советской ракете, которая рекламировала организацию каждую ночь, выходя в эфир со станции «Мир».

Даже до рождения идеи Лоусона о космическом рекламном щите его компания, Space Marketing Inc., уже работала над маркетинговыми компаниями для NASA. Авторы фильма «Последний киногерой», где сыграл Арнольд Шварценеггер, заплатили $500 000 (примерно $1,12 млн по нынешнему курсу) за право разместить рекламу на Conestoga — первой ракете-носителе, профинансированной частными лицами.

Некоторым людям не очень нравилась коммерциализация благородного дела покорения космоса, но под закат эпохи рейгановской приватизации мир будто бы был готов принять определенную степень космического пиара.

Идея Лоусона, тем не менее, переходила границы допустимого. Предложение о рекламном щите в космосе вызвало волну негатива в адрес предпринимателя и 11 фильмов, которые, по его заявлениям, выразили интерес к новаторской рекламе. По большей части, источником плохой реакции было мнение, что маркетинг опошлит вид звездного неба и станет шагом к будущему, где человек физически не может избежать рекламы. Астрономы, такие как Карл Саган, предупреждали о проблеме светового загрязнения неба: по мнению ряда исследователей, космический биллборд убил бы возможность наблюдать за космосом с Земли при помощи телескопов.

Итого сформировалась целая коалиция активистов, которая предлагала организовать бойкоты и устраивала пикеты против Space Marketing Inc. Компания Лоусона, тем временем, пыталась отбиться от публичных нападок, подчеркивая, что ее проект на самом деле был экологически выгодным. Прочная майларная платформа, созданная инженерами при содействии команды академиков, содержала бы инструменты для мониторинга озонового слоя атмосферы. А реклама — не более чем способ окупить расходы. К тому же, рекламный щит находился бы на орбите 30 дней, прежде чем отцепиться от платформы и сгореть в атмосфере.

Представители компании также отошли от изначальной позиции Лоусона и периодически говорили, что, может быть, на таких щитах будут проецировать позитивные, природоохранные лозунги, а не символы корпоративной жадности и амбиций.

Но, несмотря на попытки Space Marketing Inc. реабилитировать имидж, проект распался в течение года. На его закрытие наверняка повлияли технические проблемы: тогда у инженеров не было доступа к дешевым платформам для запуска, которые существуют сегодня. Но, конечно, негативная реакция общественности также могла оттолкнуть потенциальных рекламодателей, которые решили не связывать свои бренды с чем-то столь скандальным.

Чтобы убедиться, что больше никто не попытается загрязнить небо рекламными щитами, американские законодатели начали работать над правовой нормой, запрещавшей «навязчивую космическую рекламу». В итоге они остановились на правиле, которое не позволяло выдавать лицензии на запуск ракет любому, кто собирался отправить в космос рекламную платформу. Билл Клинтон подписал предложение в 2000-м; год спустя ООН приняла аналогичную резолюцию, пусть и с меньшим количеством ограничительных механизмов.

А что до самого Лоусона, так он продолжил работать в сфере внеземного маркетинга. Позже он успел поработать с такими компаниями, как Pizza Hut, над серией рекламных трюков. Например, именно он помог снять первую в истории доставку пиццы на борт МКС в 2001-м. Лоусон также работал над образовательными выставками по теме космоса и различными программами по ликвидации безграмотности, но впоследствии перешел в сферу дирижаблей.