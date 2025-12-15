Опубликована «дорожная карта» первой пилотируемой миссии на Марс

Национальные академии наук США разработали план освоения Марса. В докладе представлена трехэтапная программа подготовки к пилотируемой высадке, включающая роботизированные миссии и полеты с экипажем, передает Naked Science.

Среди главных научных задач — поиск следов жизни, исследование водных и углеродных циклов, геологическое картографирование планеты, оценка воздействия марсианской среды на здоровье экипажа, анализ пылевых бурь, местных ресурсов для производства топлива и кислорода, радиационного фона и влияния марсианской пыли.

Этапы программы включают орбитальные миссии для тестирования технологий посадки и обеспечения жизнедеятельности экипажа, создание орбитальной инфраструктуры и взаимодействие роботов с людьми, высадку экипажа с целью длительного пребывания на поверхности и использования местных ресурсов.

Для снижения зависимости от Земли планируется использовать воду из подповерхностных льдов и реголит для строительства укрытий. Здоровье астронавтов будет защищено с помощью вращающихся жилых модулей и применения марсианского грунта для радиационной защиты.

На Марсе будет создана лаборатория для осуществления как краткосрочных, так и длительных миссий. Основное внимание будет уделено обеспечению биологической безопасности и соблюдению международных норм по изоляции биоматериалов.

Подготовительные этапы включают миссии на окололунную орбиту и астероиды, которые планируется осуществить в 2030-х годах. Первая пилотируемая миссия к орбите Марса может состояться в 2039 году, а высадка на поверхность — к середине текущего столетия. Проект требует международного сотрудничества и крупных финансовых вложений, но он обещает значительное развитие технологий, которые принесут пользу Земле.