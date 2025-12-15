iPhone Fold получит технологию, от которой Apple отказалась 3 года назад

Согласно последним утечкам, складной iPhone, который Apple может представить в следующем году, получит не 3D-сканер лица Face ID, а боковой сканер отпечатков пальцев Touch ID. Источником информации, как пишет GizmoChina, стал известный китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS).

© Газета.Ru

По его данным, отказ от системы распознавания лица связан со стремлением Apple сделать устройство максимально тонким. Дело в том, что компоненты Face ID требуют значительного пространства внутри корпуса. Также компания отказалась от использования ультразвуковой технологии подэкранного сканера по той же причине.

В текущем инженерном прототипе, как сообщается, используется крупный 7,58-дюймовый гибкий экран с фронтальной камерой под дисплеем и внешний 5,25-дюймовый экран с камерой в отверстии. Основная камера представлена сдвоенным модулем с матрицами по 48 МП. Особое внимание уделено шарниру, который описывается как «очень прочный».

Инсайдер также отмечает, что «широкий» форм-фактор устройства при раскрытии напоминает компактный планшет.

С точки зрения использования в iPhone технология Touch ID можно назвать устаревшей. Последним смартфоном Apple cо сканером отпечатков пальцев был iPhone SE 3, который вышел в 2022 году. В основной же линейке Apple не использует Touch ID c 2017 года.