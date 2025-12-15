Римские завоевания подорвали здоровье британцев на много поколений

Исследование британских археологов, опубликованное в журнале Antiquity, выявило эффект римской колонизации на здоровье жителей древней Британии. Несмотря на внедрение передовой инфраструктуры — городов, дорог и банных комплексов, — общее состояние здоровья местного населения ухудшилось.

Ученые проанализировали 646 скелетов из центральных и южных регионов Англии, относящихся к периоду с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Результаты показали значительный рост заболеваемости после римского завоевания, особенно среди городских жителей.

Следы патологий были обнаружены у 81% взрослого населения римских городов, тогда как в предшествующую эпоху железного века этот показатель составлял 62%. У детей динамика была еще более выраженной: заболеваемость подскочила с 26% до 61%. При этом в сельской местности ситуация с заболеваемостью осталась практически неизменной.

Среди основных причин ухудшения здоровья — новые болезни без иммунитета, рост населения в городах, что привело к антисанитарии и эпидемиям, жесткая классовая иерархия: бедные жили в плохих условиях, их рацион был скудным.

Таким образом, прогрессивные для своего времени достижения римской цивилизации, включая систему водоснабжения и гигиены, не смогли перевесить негативные последствия плохой экологии, несбалансированного рациона и социального неравенства. Эти проблемы оказывали влияние на здоровье последующих поколений.