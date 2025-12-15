В ОАЭ испытали ракетные двигатели, спроектированные нейросетью

Частный аэрокосмический разработчик из Объединенных Арабских Эмиратов, LEAP 71, провел успешные огневые испытания двух метановых двигателей тягой 20 кН (около 2 тонн), предназначенных для ракет-носителей. Особенностью проекта является то, что силовые установки были полностью спроектированы системой искусственного интеллекта, без участия инженеров-конструкторов, сообщает voxelmatters.com.

Срок создания — от постановки задачи до первого запуска — составил менее трех недель. Один из прототипов представляет собой классическую схему с колоколообразным соплом, второй выполнен по перспективной схеме аэроспайк. Оба двигателя работают на топливной паре «жидкий метан – жидкий кислород» и были сгенерированы единой вычислительной моделью Noyron, которая самостоятельно преобразует техническое задание в готовую конструкторскую документацию.

Сооснователь компании Лин Кайзер подчеркнул, что платформа Noyron кардинально сокращает цикл проектирования и позволяет создавать и оптимизировать сложнейшие инженерные системы, недоступные для традиционных методов.

В LEAP 71 установлен регулярный график тестирования — испытания двигателей на основе модели Noyron проводятся примерно раз в месяц. Работа с метаном сопряжена с дополнительными трудностями из-за изменений его физических свойств в зависимости от условий, что требует повышенной точности расчетов.

Во время последних испытаний полноразмерный аэроспайк успешно вышел на режим полного давления, подтвердив работоспособность схемы и предоставив данные для дальнейшего обучения и совершенствования алгоритмов.