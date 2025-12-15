Касперский призвал импортозаместить все элементы кибербезопасности

Каждый компонент инфраструктуры информационной безопасности (ИБ) в России нуждается в импортозамещении. Однако главным из них являются межсетевые экраны нового поколения (NGFW). Об этом в интервью изданию «Ведомости» заявил глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

Касперский отметил, что глобальным трендом стало ужесточение «киберзаконодательства», при котором страны запрещают использование иностранных решений в сфере ИБ и требуют хранения данных на своей территории. При этом позволить себе такую политику могут только сильнейшие державы мира, включая США, Китай и Россию.

«В сфере ИБ — все. Но главный упор — это NGFW, файрвол», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, что нужно импортозаместить в России в первую очередь.

Касперский отметил, что в направлении NGFW «Лаборатория Касперского» работает с 2020 года, а общий объем инвестиций в него составил несколько десятков миллионов долларов. Глава компании уверен, что организация занимает сильные позиции в этой нише благодаря многолетнему опыту работы с подобными решениями в качестве поставщика технологий.