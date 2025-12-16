В России найдено погребение с рекордным количеством янтарных украшений

Исследование могильного комплекса позволило ученым сделать выводы о высоком статусе погребенного

Археологи "прочитали" погребение в Карелии почти как полноценный скелетный комплекс. Благодаря находкам удалось получить новые сведения о жизни и смерти древних жителей региона. Результаты исследования опубликованы в журнале "Российская археология".

Руководил исследованиями доцент Петрозаводского государственного университета Александр Жульников. В могиле длиной около полутора метров обнаружено 140 янтарных украшений — такой их концентрации раньше не фиксировали. Среди находок — круглые пуговицы с V-образным сверлением, лодочковидные нашивки, подвески неправильной формы и фрагменты колец.

Примерно пятая часть изделий ремонтировалась и переоформлялась: их неоднократно чинили, сверлили заново, превращали из одного типа подвески в другой. Ученые пришли к выводу, что янтарь считался дорогим ресурсом, а не "одноразовой бижутерией".

Набор украшений похож на комплексы из стоянки Сарнате в Латвии — крупного центра обработки янтаря. Исследователи предполагают, что комплект был изготовлен в прибалтийских мастерских и попал на Онежское озеро в результате обмена. Вероятно, украшения нашивались на одежду: самый мелкий янтарь располагался на вороте или капюшоне, а в центре — компактное скопление пуговиц.

По периметру могилы обнаружена тонкая коричневая линия, которая может быть контуром овального чехла. Ученые предполагают, что тело умершего было завернуто в шкуру или меховое покрывало. Также в могиле найдены 16 небольших каменных предметов, включая фрагменты скребка и кремневый наконечник стрелы. Все находки указывают на чрезвычайно высокий статус погребенного, который мог быть мастером по изготовлению орудий из метатуфа и участвовать в дальних обменных сетях.