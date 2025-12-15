Китайцы анонсировала первый в мире магазин навыков для роботов

Китайский производитель робототехники Unitree анонсировал уникальную платформу, которая работает как магазин приложений для роботов-гуманоидов. Платформа позволит пользователям загружать и устанавливать на свои устройства готовые наборы действий, такие как элементы танцев или боевых искусств, что решает ключевую проблему отрасли — дефицит данных для обучения ИИ. Об этом сообщает издание Humanoids Daily.

© Unitree

Согласно концепции, сторонние разработчики смогут загружать в библиотеку созданные ими поведенческие сценарии, а другие владельцы роботов — находить и применять их одним кликом через веб-интерфейс и мобильное приложение. За качественные материалы авторы будут получать вознаграждение. Как отметил генеральный директор Unitree Ван Синсинь, именно недостаток разнообразных данных для обучения тормозит развитие ИИ, который, подобно ребенку, должен осваивать навыки через взаимодействие с миром.

Запуск платформы совпал с подготовкой компании к выходу на биржу и активной экспансией на массовый рынок. Однако эксперты указывают на потенциальные риски безопасности, связанные с возможностью выполнения стороннего кода, особенно учитывая ранее выявленные уязвимости в продукции Unitree.

Открытый доступ к платформе пока не предоставлен.