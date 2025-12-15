Сенатор рассказал, как защитить смартфон от вирусов

Чтобы избежать заражения смартфона вирусами, необходимо устанавливать только официальные приложения, избегая ссылок в соцсетях, и регулярно обновлять операционную систему. Об этом 15 декабря сообщил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

© pnp.ru

По данным «Ведомостей», почти полмиллиона абонентов одного из крупнейших сотовых операторов пользуются мобильными устройствами с красным уровнем угроз. Ранее полицейские предупредили россиян о распространении шпионского аналога популярного мессенджера, способного взламывать аккаунты на портале госуслуг.

Сенатор отметил, что современные «трояны» умеют перехватывать SMS-сообщения и push-коды, копировать переписку, записывать видео с экрана и даже дистанционно управлять гаджетом. При этом его владелец может не подозревать о наличии вредоносного софта, поскольку заражение происходит через скачивание поддельных приложений, открытие присланных со взломанных аккаунтов файлов и переход по ссылке, уточнил Шейкин.

«Ситуацию усугубляет то, что многие пользователи не воспринимают смартфон как полноценный компьютер. Между тем именно мобильные устройства хранят практически всю информацию о нас: личные данные, банковские реквизиты, переписку, документы, маршруты передвижения, адреса и даже сведения о нашем здоровье. Это делает их основной целью для преступников», — констатировал парламентарий, слова которого приводит «СенатИнформ».

Для минимизации рисков Шейкин посоветовал соблюдать ряд простых правил цифровой безопасности. В частности — устанавливать приложения исключительно из официальных интернет-магазинов, изучая отзывы других пользователей и избегая ссылок в соцсетях и мессенджерах, а также регулярно обновлять операционную систему и антивирусы.