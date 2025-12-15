Маск назвал бессмысленным создание термоядерных реакторов на Земле

Илон Маск заявил, что разработка реакторов на Земле не имеет смысла, учитывая, что Солнце является бесплатным источником энергии.

"Солнце - это огромный бесплатный термоядерный реактор в небе. Создавать крошечные термоядерные реакторы на Земле - верх глупости", - написал Маск в X.

Он добавил, что "даже если сжечь четыре Юпитера, энергия Солнца все равно составит почти 100% от всей, что когда-либо будет произведена в Солнечной системе.

"Перестаньте тратиться на эти ничтожные крошечные реакторы, если только вы не признаете, что они нужны для реализации вашего личного научного проекта", - отметил он.

Маск не в первый раз говорит о важности энергии Солнца для человечества. Так, в 2023 году на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана глава SpaceX заявил, что солнечная энергия способна полностью обеспечить потребности США. Снабдить страну солнечной энергией, "вполне несложно", поскольку Солнце каждую секунду преобразует более четырех миллионов тонн своей массы в энергию, и его работу человеку не надо поддерживать, отмечал он. Для обеспечения США энергией нужно соорудить солнечные панели на площади 100 на 100 миль (или 160 км), считает Маск.