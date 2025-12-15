Завершено строительство космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope

Елена Прошина

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально сообщило об окончании сборки космической обсерватории имени Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope). Этот аппарат станет новейшим телескопом агентства, сообщает nasaspaceflight.com.

В ноябре инженеры космического центра Годдарда успешно интегрировали внутренние и внешние компоненты телескопа, полностью соблюдя установленные сроки. Старт миссии намечен на май 2027 года, и в качестве ракеты-носителя выбрана тяжелая версия Falcon Heavy от компании SpaceX.

Сейчас готовый телескоп вступает в заключительную фазу наземных тестов. После их завершения аппарат будет подготовлен к транспортировке и отправлен в Космический центр имени Кеннеди для финальной подготовки. Запуск планируется осуществить с легендарной стартовой площадки 39А. В NASA отмечают, что проект вступает в свою решающую стадию.

История создания обсерватории берет начало в 2010 году с проекта WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope), который позднее был существенно доработан и переименован в честь астронома Нэнси Грейс Роман. Она была одной из первых женщин-руководителей в NASA и сыграла ключевую роль в создании космического телескопа «Хаббл», за что получила неофициальное звание «мать Хаббла».

Телескоп будет работать в точке Лагранжа L2, он оснащнн двумя основными инструментами: широкоугольной камерой WFI с разрешением 288 мегапикселей и высокочувствительным коронографом для прямого наблюдения экзопланет.

Широкоугольная камера позволит телескопу захватывать в одном кадре участок неба, который примерно в 200 раз превышает аналогичные изображения с «Хаббла», что откроет беспрецедентные возможности для изучения крупномасштабной структуры и эволюции Вселенной, говорится в материале.