Зонд Parker сделал жизненно важные для Земли снимки Солнца

Космический аппарат NASA - зонд Parker Solar Probe - сделал уникальные снимки «разворота на 180 градусов» солнечного ветра в атмосфере Солнца. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

На Солнце время от времени происходят разрушительные вспышки. Звезда выбрасывает намагниченное вещество и опасные высокоэнергетические частицы, которые определяют космическую погоду, перемещаясь по Солнечной системе. Эти вспышки могут влиять на повседневную жизнь людей - от нарушения работы GPS-технологии до отключения электроэнергии. К примеру, солнечная вспышка в марте 1989 года привела к 12-часовому отключению электричества по всему Квебеку. Также вспышки могут представлять опасность для астронавтов и космических аппаратов.

Понимание того, как происходят эти солнечные вспышки, называемые корональными выбросами массы (КВМ), и куда они направляются, имеет важное значение для прогнозирования и подготовки к воздействию КВМ на Землю, Луну и Марс.

Атмосфера и магнитное поле защищают жителей Земли от наиболее вредного воздействия радиации на здоровье во время солнечных бурь. Но космическая погода пока недостаточно изучена, а прогнозирование выбросов солнечного вещества, способных нарушить работу электросетей и систем GPS, остается сложной задачей.

Во время рекордного сближения с Солнцем в декабре 2024 года зонд Parker наблюдал, как вещество от КВМ не полностью покидало Солнце, а возвращалось обратно, незаметно изменяя солнечную атмосферу и даже влияя на направление последующих «солнечных извержений». Снимки, сделанные зондом, открывают новые перспективы в изучении поведения магнитного поля.

Зонд, вращающийся всего в 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца, использовал свою широкоугольную камеру WISPR-I. Нур Равафи, научный руководитель проекта Parker Solar Probe, подчеркнул значимость результатов работы зонда: «Ранее мы видели признаки, что вещество может падать обратно на Солнце, но увидеть это с такой четкостью - это потрясающе».

Полученные изображения расширяют понимание солнечного круговорота веществ, демонстрируя, как вещества притягиваются обратно к Солнцу по измененным магнитным траекториям. Директор отдела гелиофизики NASA Джо Уэстлейк заявил, что эти данные имеют «решающее значение для понимания и прогнозирования космической погоды, особенно для планирования миссий за пределами защитной атмосферы Земли».

Полученные данные также помогли ученым создать первые подробные карты границы солнечной короны, где солнечное вещество отрывается и превращается в солнечный ветер. Измерения космического аппарата показывают, что эта зона становится больше и более изрезанной по мере увеличения солнечной активности.

Наблюдения аппарата Parker позволили исследователям получить новые данные о процессе притока вещества, включая точные измерения скорости и размера сгустков, «падающих» обратно на Солнце. Понимание процессов, происходящих на Солнце, поможет лучше подготовиться к потенциальным последствиям солнечных вспышек, особенно в контексте будущих миссий на Луну и Марс.