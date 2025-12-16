Google начала чистку ИИ-контента из-за жалобы Disney

По данным СМИ, Google всё-таки удалила несколько десятков видео, созданных ее ИИ с использованием персонажей Disney.

© Ferra.ru

Это произошло после официального требования от медиагиганта.

Согласно информации, удалённый контент включал персонажей из «Звёздных войн», «Симпсонов», вселенной «Марвел» и Микки Мауса.

Требования Disney поступили за день до объявления о новой сделке компании с конкурентом Google — OpenAI. Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и официально разрешит использовать своих персонажей в видео, созданных ИИ-моделью Sora. Лицензионное соглашение рассчитано на три года. Часть такого контента может даже появиться на стриминговом сервисе Disney+.