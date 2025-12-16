Южная Корея введет комплексное регулирование ИИ

Власти Южной Кореи объявили о запуске нового закона об искусственном интеллекте (ИИ), который начнет действовать в конце января 2026 года. Документ формирует единую систему регулирования отрасли и затрагивает как крупные компании, так и стартапы.

Закон предусматривает создание национального комитета по ИИ и разработку базового трехлетнего плана развития. Также вводятся требования по безопасности и прозрачности, включая обязательное раскрытие информации для отдельных ИИ-систем. Дополнительно обсуждаются правила маркировки контента, созданного с помощью алгоритмов, для борьбы с дипфейками и злоупотреблениями.

Представители отрасли выражают обеспокоенность сроками. По данным опроса среди 101 ИИ-компании, 98 процентов пока не подготовили системы для соблюдения новых норм. Почти половина участников признали, что плохо знакомы с законом.

Компании опасаются, что при сохранении текущего графика им придется срочно менять или приостанавливать сервисы после января. Также отмечается риск переноса запусков новых продуктов за пределы страны, в том числе в Японию, где подход к регулированию мягче. Южная Корея при этом рассчитывает стать первой страной с полноформатным законом об ИИ.