В России появится новый способ регистрации в гостевом Wi-Fi

С начала 2026 года в общественных местах России начнут появляться гостевые точки доступа WiFi c технологией автоматического подключения. Новая разработка, получившая название WiFly OpenRoaming, позволит устройствам посетителей автоматически подключаться к интернету после первой авторизации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе разработчика сервиса –компании ClientPulse.

Суть нововведения заключается в использовании цифрового сертификата, который выступает в роли электронного ключа. После первичной авторизации — подтверждения номера телефона или входа через такие сервисы, как «Альфа ID», «Сбер ID» или «Яндекс ID» — устройство получает этот сертификат. В дальнейшем, при нахождении в зоне действия сети WiFly OpenRoaming, телефон подключается к интернету незаметно для пользователя, без необходимости искать сеть, вводить пароль или просматривать приветственные страницы. Сертификат не требует регулярных обновлений и сохраняет свою актуальность до тех пор, пока пользователь сам не удалит его в настройках.

Для конечных пользователей это означает упрощение доступа в сеть: больше не требуется совершать никаких дополнительных действий. Сертификат может быть установлен на несколько устройств — телефон, планшет и компьютер — обеспечивая их синхронное и автоматическое подключение.

Технология WiFly OpenRoaming уже успешно применяется в различных странах и постепенно становится международным стандартом, внедряясь в аэропортах, университетах и крупных сетевых пространствах. В ближайшие месяцы ожидается появление OpenRoaming в широком спектре общественных мест на территории России.