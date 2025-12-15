Дефицит RAM и его последствия: почему стоит поскорее купить новый SSD

Пожалуй, сейчас не лучший момент для обновления ПК. Цены растут не только на плашки RAM, но и на многие другие компоненты компьютеров; те, кто хотел под новый год хотя бы частично прокачать компьютер, наверняка останутся разочарованы. Но есть один компонент, который все-таки стоит купить, не дожидаясь падения цен. Портал howtogeek.com рассказал, почему есть смысл поскорее приобрести новый SSD.

© Unsplash

Хотя цены на оперативную память за последние пару месяцев выросли более чем вдвое, расценки на SSD пока чуть более стабильны — по крайней мере, в сравнении. Однако по недавней информации, флэш-память NAND, ключевой компонент в производстве твердотельных накопителей, тоже становится дефицитным товаром. Основной источник спроса — дата-центры, поэтому, как обычно, в проблемах с доступностью железа можно обвинить ИИ.

Дефицит привел к резкому скачку цен на пластины NAND — по разным данным, на 20-60%. Причем это далеко не конец: по мере продолжения дефицита цены, по прогнозам экспертов, будут расти и дальше. Потенциально ситуация может стать еще хуже.

Рыночные аналитики полагают, что острый дефицит RAM и, соответственно, проблемы с ценами, могут разрешиться лишь в 2027 или 2028 году. SSD находятся в схожем положении. Если т.н. «ИИ-пузырь» не лопнет, оставив рынок у разбитого корыта, то цены на диски вряд ли упадут в ближайшие месяцы.

Возвращаясь к вопросу обновления ПК, можно заключить, что покупка SSD очень скоро станет большой проблемой. Стратосферный скачок цен на RAM также может затронуть и видеокарты, в связи с чем сейчас стоит серьезно подумать о новой.

Хорошая новость лишь в том, что твердотельные накопители не требуют регулярной замены в каждом поколении железа. Никто не мешает вам пользоваться одним и тем же диском длительное время; к тому же, SSD никогда не будут такими же дорогими, как GPU. Расширение хранилища ПК — всегда хороший вариант прокачки системы. Не говоря уже о том, что при покупке нового диска для старого можно взять корпус и превратить его во внешний накопитель.

Однако если у вас нет острой потребности в SSD, то не стоит паниковать по поводу кризиса цен. Есть и другие ценные «железки», которые можно купить для ПК. Опять же, сейчас, вероятно, лучший момент, чтобы подыскать новую видеокарту: цены на GPU упали до одних из самых низких отметок за 2025 год, но многие знаки указывают, что в течение следующих месяцев они вновь пойдут в гору.

Хотя это не единственный вариант апгрейда ПК. Никогда не будет лишним посмотреть на новенькую периферию, будь то клавиатура или мышь. Хороший монитор, который соответствует возможностям вашей видеокарты, тоже может стать отличным подарком на праздники. Вентиляторы для системного блока, блоки питания, даже процессор — все эти вещи могут сделать компьютер лучше.