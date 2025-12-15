Раскрыто влияние на медведей соседства с человеком

Итальянские медведи, обитающие в районах с большим количеством деревень, эволюционировали, став мельче и менее агрессивными — таковы итоги генетического исследования.

Человек с давних пор формирует среду своего обитания, что кардинально влияет на экосистемы и биоразнообразие. Изменение мест обитания и чрезмерная эксплуатация ресурсов — одни из самых значимых видов антропогенного воздействия на дикую природу. Они часто приводят к сокращению популяций и/или изменению факторов естественного отбора, тем самым влияя на эволюцию видов.

История и особенности апеннинских медведей

Апеннинский бурый медведь Ursus arctos marsicanus — это небольшая изолированная популяция, встречающаяся только в Центральной Италии и имеющая долгую историю соседства с человеком. Предыдущие исследования показывают, что она отделилась от других европейских бурых медведей 2000–3000 лет назад и с римских времен существует в полной изоляции.

«Одной из главных причин сокращения численности и изоляции, вероятно, стала вырубка лесов, связанная с распространением сельского хозяйства и ростом плотности населения в Центральной Италии», — объясняет эволюционный биолог Андреа Бенаццо из Феррарского университета.

Сегодня апеннинские бурые медведи демонстрируют значительные фенотипические отличия по сравнению с другими популяциями. У них меньше размер тела, уникальное строение головы и морды, а также менее агрессивное поведение, чем у их сородичей из Европы, Северной Америки и Азии.

Геномика и результаты исследования

Ученые сосредоточились на недавних эволюционных изменениях, вызванных деятельностью человека в этой изолированной и находящейся под угрозой популяции. Они создали высококачественный референсный геном апеннинского медведя с хромосомным уровнем сборки и провели полногеномное секвенирование выборки особей. Эти данные сравнили с геномами более крупной европейской популяции из Словакии, а также с ранее опубликованными геномами американских бурых медведей. Результаты анализа опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

Исследователи оценили геномное разнообразие и выявили специфические для этой популяции признаки адаптации. Как и ожидалось, апеннинские медведи показали сниженное геномное разнообразие и более высокий уровень инбридинга по сравнению с другими бурыми медведями.

«Но самое интересное — мы выявили у апеннинских медведей генетические следы отбора в генах, отвечающих за снижение агрессии», — говорит соавтор исследования Джулия Фаббри из Феррарского университета.

Можно предположить, что формированию более миролюбивой популяции медведей способствовал отбор генетических вариантов, связанных с поведением — вероятно, обусловленный уничтожением человеком более агрессивных особей.

Последствия для охраны природы и сосуществования

Это наглядно показывает, как вторжение человека в естественную среду обитания привожит к демографическому спаду и геномной деградации, повысив риск вымирания, но в то же время непреднамеренно способствует развитию менее конфликтных отношений между человеком и медведем.