Корональная дыра может вызвать магнитные бури на Земле

Снижение вспышечной активности на Солнце до нуля ожидается к 17-18 декабря, при этом солнечный ветер из корональной дыры может начать воздействовать на Землю и спровоцировать магнитные бури. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

© NASA

Как отметили в лаборатории, на Солнце наступает двухнедельный период спокойствия. Предполагается, что к 17-18 декабря вспышечная активность снизится до нуля.