Раковины во рту женщины-викинга стали новой загадкой: ученые в тупике

Археологи обнаружили в Норвегии необычное захоронение эпохи викингов 9-го века, в котором на лице погребённой женщины были найдены две раковины морского гребешка, частично закрывавшие ей рот. Подобный погребальный обряд ранее не встречался в дохристианской Скандинавии и ставит учёных в тупик.

В норвежском фюльке Трёнделаг археологи столкнулись с загадкой, не имеющей аналогов. При раскопках захоронения эпохи викингов, которое датируется примерно 9-м веком, они обнаружили останки женщины, чей рот был частично закрыт двумя раковинами морского гребешка. Раковины были положены изогнутыми сторонами наружу, что создавало весьма специфический посмертный образ. Этот обряд, ранее никогда не встречавшийся в дохристианских захоронениях Норвегии, сразу поставил перед исследователями сложный вопрос о его символическом значении.

Погребённая, по словам археолога Раймонда Соважа из Норвежского университета науки и технологий, была «свободной и, вероятно, замужней женщиной», например хозяйкой местной усадьбы. Её похоронили в типичном для той эпохи костюме, о чём свидетельствуют найденные украшения: две овальные фибулы, которые крепили бретельки платья, и небольшая кольцевая пряжка, застёгивавшая вырез нижней юбки. Однако среди этих обычных для её статуса артефактов особенно выделяются раковины. В средневековой христианской традиции раковина гребешка была символом паломничества к мощам святого Иакова (Сантьяго-де-Компостела), но её присутствие в языческой могиле, возрастом около 1100 лет, не поддаётся простому объяснению.

Помимо раковин, в могиле были обнаружены птичьи кости от крыльев, которые также, по мнению учёных, несли определённый символический смысл для совершавших погребение. Раскопки на этом месте начались после того, как поисковик с металлодетектором Рой Соренг обнаружил овальную фибулу и сообщил о находке специалистам.

Интересно, что ранее поблизости уже находили скелет человека, жившего на два-три поколения раньше этой женщины. Теперь исследователи надеются, что анализ ДНК и дальнейшие изыскания позволят установить, были ли эти люди родственниками, и прольют свет на личность женщины и таинственные обстоятельства её погребения.