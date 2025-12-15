Найдены доказательства наличия у Марса крупной луны в прошлом

В марсианских кратерах чередовались приливы и отливы, как это происходит у нас на Земле. Это значит, что Красная планета должна была обладать достаточно крупной луной — ни один из нынешних ее спутников произвести такой эффект не способен.

© naukatv.ru

Следы приливной активности сохранились, судя по всему, в тонких слоях осадочных пород кратера Гейл. Проанализировав их, ученые определили периодичность приливов и характеристики луны, которая их вызывала. Результаты будут представлены на ежегодной встрече Американского геофизического союза в Новом Орлеане.

Если у Марса действительно был большой спутник — он был раз в 15–18 тяжелее Фобоса, но при этом все равно в сотни тысяч раз меньше нашей Луны. Нынешние оба спутника могут быть осколками того, более крупного.

Породы, на которых основаны выводы исследователей, были сфотографированы марсоходом Curiosity. Они содержат чередующиеся слои разной толщины и цвета — ритмиты, которые свидетельствуют о том, что материал приносился ветром или течением, сила которого регулярно менялась. В случае приливов волны приносят песок, который покрывается тонким илом, когда вода отступает.

В ритмитах Гейла обнаружены тонкие темные линии, указывающие на такие «илозавесы», которые «очень похожи на аналогичные приливные узоры на Земле», говорит геолог Приябрата Дас из Университета штата Луизиана, один из авторов исследования.

Математический анализ

Чтобы подтвердить гипотезу, планетолог Ранджан Саркар из Института исследований Солнечной системы им. Макса Планка использовал стандартный математический метод — преобразование Фурье — для анализа структуры слоев в марсианских породах. Это выявило дополнительные периодичности в толщине слоев, позволившие предположить, что когда-то приливом управляли и Солнце, и луна — прямо как на Земле.

Таким образом, исследователи подтвердили идею, впервые высказанную профессором Раджатом Мазумдером из Немецкого технологического университета в Омане. Будучи экспертом по ритмитам, он еще в 2023 году предположил, что слоистые образования, выявленные марсоходом Perseverance в другом марсианском кратере Езеро, могут иметь приливное происхождение. Но у тех снимков не хватало разрешения для преобразования Фурье. Воодушевленный анализом ритмитов Гейла, Мазумдер отмечает, что на Земле обнаружение подобных ритмитов «является очень надежным доказательством приливной активности. Другими словами — морских условий».

Луна для таких следов не обязательна

Однако согласны не все. Озера внутри кратеров Езеро и Гейл диаметром 45 и 154 километра соответственно были слишком малы, чтобы в них могли возникать приливы, считает Николя Манго из Лаборатории планетологии и геонаук в Нанте, входящий в команду Perseverance: «Даже при наличии в прошлом более крупной луны, я не думаю, что эти два места подходят для поиска следов приливных отложений».

Профессор Крис Федо из Университета Теннесси, работающий с NASA по проекту Curiosity, также скептически оценивает гипотезу о крупной луне. По его мнению, ритмиты, похожие на приливные, могут формироваться за счет регулярно меняющегося речного стока в озеро.

Саркар убежден, что у приливной интерпретации еще есть шанс. «Возможно, океан был гидрологически связан с кратером Гейл. Даже подповерхностная пористость может соединять водоемы и вызывать приливы. Поверхность Марса сильно изрыта кратерами и трещинами, так что с пористостью там проблем нет», — заключил он.