Обнаружена газовая планета с двумя «хвостами» из гелия

Астрономы обнаружили в 880 световых годах от Земли экзопланету с двумя гелиевыми «хвостами». Они простирались более чем на половину ее орбиты. Это первый случай, когда ученым удалось провести наблюдения за таким объектом. Астрономы и раньше видели экзопланеты с неплотной атмосферой, но лишь мельком, когда планета проходила перед своей звездой.

В данном случае астрономы смогли непрерывно отследить выбросы атмосферы экзопланеты на протяжении всей орбиты. Это позволило лучше представить себе особенности данного явления.

Планете присвоили научное название WASP-121b, или Тилос. Это сверхгорячий газовый гигант. Планета похожа на Юпитер, но находится гораздо ближе к звезде-хозяину, поэтому температуры на ней гораздо выше.

Тилос совершает полный оборот вокруг светила всего за 30 часов. Интенсивная радиация звезды нагревает атмосферу планеты до нескольких тысяч градусов, создавая экстремальные условия и способствуя выбросу в космос легких элементов: водорода и гелия.

В некоторых случаях утечка атмосферы происходит быстро. Но чаще всего это постепенный процесс, который оказывает непосредственное влияние на эволюцию планеты. В ходе нового исследования ученые непрерывно наблюдали за WASP-121b на протяжении 37 часов с помощью тепловизора ближнего инфракрасного диапазона телескопа «Джеймс Уэбб» и спектрографа.

Результаты показали, что гелиевая дымка простирается далеко за пределы самой планеты, занимая почти 60% ее орбиты. Это свидетельствует о постоянном и крупномасштабном оттоке, причем не одном. Атомы гелия сформировали два «хвоста», один перед планетой, другой — позади. Вместе они занимают площадь, более чем в 100 раз превышающую диаметр Талоса, сообщает Nature Communications.

Ученые отметили, что компьютерная модель может объяснить наличие только одного хвоста. Причину наличия второго еще предстоит установить. Открытие указало на сложные физические процессы, формирующие атмосферы экзопланет и их взаимодействие со звездным окружением, отметили авторы научной работы.

