«Маленькая ножка» оказалась совершенно новым видом предков человека

Окаменелость гоминина Литтлфут может быть новым видом предка человека: австралийские исследователи считают, что скелет, найденный в Южной Африке, не принадлежит к тому же виду, что и два скелета, найденные в одной и той же системе пещер Южной Африки.

Литтлфут («Маленькая ножка”), одна из самых полных окаменелостей гоминина в мире, может быть новым видом предков человека, согласно исследованиям, которые поднимают вопросы о нашем эволюционном прошлом, пишет The Guardian.

Публично представленный в 2017 году скелет Литтлфут является самым полным скелетом австралопитека из когда-либо найденных. Кости стопы, давшие название окаменелости, были впервые обнаружены в Южной Африке в 1994 году, что привело к кропотливым раскопкам в течение 20 лет в системе пещер Стеркфонтейн.

Профессор Рональд Кларк, палеоантрополог из Университета Витватерсранда, возглавлявший группу, раскопавшую скелет, отнес “Маленькую ножку” к виду австралопитеков прометейских. Другие полагали, что это был австралопитек африканский, вид, впервые описанный в 1925 году и ранее обнаруженный в той же пещерной системе.

Австралопитеки, что означает “южная обезьяна”, были группой гоминидов, существовавших в Африке еще 4,2 миллиона лет назад.

Но новое исследование, проведенное австралийскими учеными и опубликованное в Американском журнале биологической антропологии, показало, что черты Литтлфута отличаются от обоих видов, что выдвигает третью возможность.

“Мы считаем, что это ранее неизвестный, неизученный вид предков человека, - рассказал доктор Джесси Мартин, адъюнкт Университета Ла Троб в Мельбурне, который руководил исследованием. – Он не похож на австралопитека прометейского... Но он также не похож на всех африканцев, которые вышли из Стеркфонтейна”.

Мартин, также научный сотрудник Кембриджского университета, добавил: “Это существо будет частью родословной гомининов, так что вполне возможно, что у нас есть не просто точка в генеалогическом древе человека, которую мы раньше не обнаруживали, а целая ветвь этого дерева”.

Джесси Мартин отмечает, что профессло Кларк был “одним из немногих, кто утверждал, что в Стеркфонтейне было два вида гомининов”, и его “правота была доказана” в этом отношении.

“В чем мы с Кларком расходимся, так это в том, что я бы сказал, что один из них определенно не прометейский”, - сказал он.

Исследователи выявили ключевые отличия, отличающие маленькую ступню от австралопитека африканского, в том числе более длинную затылочную плоскость – область в задней части черепа.

“Предполагается, что нижняя часть черепа в процессе эволюции человека была достаточно консервативной, то есть менялась не так быстро”, - сказал Мартин. “Если вы обнаружите различия между предметами в основании черепа... эти различия, скорее всего, относятся к разным биологическим видам, потому что, с точки зрения эволюции, они не так легко меняются. Все различия, которые мы обнаружили, находятся в этой области”. “Обнаружить в Стеркфонтейне на самом видном месте свидетельства существования совершенно нового вида - это в некотором роде удивительно и противоречит здравому смыслу”, - добавил Мартин, учитывая, что “это наиболее полное ископаемое наследие предков человека за всю историю наблюдений”. “Мы должны быть в состоянии выяснить, какое место это занимает в генеалогическом древе человека”, – заключил ученый.

Авторы исследования официально не переклассифицировали Литтлфут, предположив: “Более уместно, чтобы новый вид был назван исследовательской группой, которая потратила более двух десятилетий на раскопки и анализ замечательного экземпляра Литтлфута. Мы надеемся, что они воспримут наше предложение в этом отношении как совет, сделанный из лучших побуждений”.

Среди ученых также возникли разногласия по поводу возраста Литтлфута. Возраст ископаемого скелета был датирован 3,67 млн лет, но другие ученые предположили, что “Маленькой ножке” не может быть больше 2,8 млн лет.