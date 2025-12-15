Ученый озвучил новую версию происхождения объекта 3I/ATLAS

Обнаруженная в середине 2025 года комета 3I/ATLAS вновь стала объектом научных дискуссий. Профессор Гарвардского университета Ави Леб высказал версию о ее возможном искусственном происхождении, аргументируя это аномально высокой яркостью, нетипичной траекторией и позицией в перигелии. При этом научный консенсус остается неизменным: объект классифицируется как комета, обладающая классическим ядром, газопылевой комой и хвостом, передает aif.ru.

В публичном пространстве появилась гипотеза о синхронности кометы со спутником Юпитера. Ее автор заявил о совпадении цикла изменения блеска кометы (примерно 16.16 часа) с периодом осевого вращения Каллисто (около 16.6 земных суток), предположив, что в марте 2026 года тела могут сблизиться.

Астроном Александр Киселев в беседе с изданием опроверг эту идею, пояснив, что флуктуации яркости являются естественным процессом и не имеют отношения к какому-либо «ритму». Сравнение временных периодов вращения небесных тел он назвал некорректным. Расчеты NASA и других космических агентств показывают, что в указанный период комета пройдет на безопасном расстоянии около 53.6 миллиона километров от Юпитера, не создавая угрозы для его спутниковой системы.

Наблюдения подтверждают динамичные изменения кометы: после прохождения перигелия ее светимость увеличилась, а спектр излучения сместился в зеленую область. За объектом ведется постоянный мониторинг с использованием наземных обсерваторий и орбитального телескопа «Хаббл». Максимальное сближение кометы с Землей, которое произойдёт 19 декабря 2025 года на удалении в 270 миллионов километров, не представляет никакой опасности для нашей планеты, говорится в материале.