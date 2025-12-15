Почему животные умеют предсказывать погоду

В условиях меняющегося климата люди все чаще ищут природные "сигналы" предстоящих погодных перемен. Еще до появления метеостанций было замечено, что животные предупреждают таких изменениях.

Сегодня ученые подтверждают их "синоптические" способности животных, объясняя их высокой чувствительностью к давлению, запахам, влажности и электромагнитным полям.

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

Испокон веков, задолго до изобретения метеостанций и современных технологий прогнозирования, человечество накапливало опыт, наблюдая за поведением животных. Было замечено, что звери, птицы и даже насекомые интуитивно предчувствуют приближение грозы, дождя или похолодания, и у них заметно меняется поведение. Эти наблюдения легли в основу многочисленных народных примет, которые служили надежным ориентиром для крестьян, рыбаков и охотников.

Однако встает вопрос: можно ли сегодня доверять народным приметам о поведении животных? Ответ будет положительным. Многие народные приметы получили научное подтверждение. Ученые объясняют, почему животные чувствуют приближение дождя или бури, связывая эту уникальную способность с чувствительностью к изменениям окружающей среды.

Животные обладают развитыми сенсорными системами, которые позволяют им:

улавливать даже малейшие колебания атмосферного давления, что актуально перед штормом;

улавливать изменение запахов в воздухе, например, повышение концентрации озона перед грозой;

ощущать повышение влажности;

чувствовать электромагнитные поля, предваряющие электрические разряды в атмосфере.

Эти тонкие реакции на физические изменения в природе и объясняют многие "народные приметы".

Что ощущают животные до смены погоды

Животные, по сути, являются живыми барометрами и сенсорами, постоянно сканирующими окружающую среду. Что они ощущают?

Атмосферное давление

Резкое падение или повышение атмосферного давления является одним из наиболее сильных и непосредственных сигналов для животных. У них появляются ощущения, которые невозможно игнорировать, подобно тому, как у людей закладывает уши при взлете самолета или меняется самочувствие перед грозой.

Например, у птиц есть воздушные мешки, которые расположены между внутренними органами, а их ответвления проходят между мышцами, под кожей и проникают в полости трубчатых костей. Этим мешки крайне чувствительны к погодным изменениям.

Изменения давления могут вызывать физический дискомфорт или даже боль. Например, перед штормом или грозой давление обычно резко падает, что заставляет птиц летать ниже (в верхних слоях атмосферы дискомфорт может быть сильнее) или вовсе искать укрытие.

Влажность и температура

Кожа, шерсть, перья и слизистые оболочки животных имеют множество рецепторов, которые позволяют им точно улавливать изменения микроклимата. Они ощущают изменения в чувствовании тепла или холода, даже если абсолютная температура поменялась незначительно.

Перед дождем влажность воздуха часто повышается. Животные, особенно те, кто зависит от сухости (например, насекомые, птицы с пуховым покровом), начинают чувствовать эту влагу и искать укрытия.

Электромагнитное поле

Многие животные, особенно птицы, рыбы и некоторые насекомые, обладают удивительной способностью ощущать колебания в электромагнитном поле Земли. Перед грозой в атмосфере накапливается электрический заряд, а это вызывает заметные изменения в этом поле.

Так, для птиц, использующих магнитное поле для навигации, эти аномалии могут быть мощным сигналом об опасности. Они могут менять свои маршруты полета, возвращаться в гнезда раньше обычного или искать укрытие. Рыбы, особенно те, что обладают электрорецепторами (например, акулы, скаты), могут ощущать эти изменения в воде и перемещаться в более глубокие или спокойные места, поскольку шторм или гроза могут повлиять на их среду обитания.

Запахи и звуки

Обоняние и слух животных часто превосходят человеческие во много раз, позволяя им улавливать то, что для нас остается незамеченным.

Перед дождем меняется химический состав воздуха: увеличивается концентрация озона (особенно перед грозой, так как он образуется при электрических разрядах), а также усиливается запах почвы, который высвобождается при повышении влажности. Некоторые растения также могут выделять больше аромата перед изменением погоды. Животные, обладающие сверхчувствительным обонянием, мгновенно улавливают эти сигналы.

Животные способны слышать низкочастотные звуки, которые распространяются на очень большие расстояния и могут быть вызваны далеким громом, сильным ветром или другими атмосферными явлениями задолго до того, как они достигнут уха человека. Они также могут улавливать изменения в акустике окружающей среды из-за перемен во влажности или плотности воздуха и реагировать беспокойством, искать убежищ либо могут активизироваться.

Как проявляется поведение животных перед непогодой

Перед непогодой животные меняют поведение следующим образом:

Кошки чаще вылизываются, прячутся или беспокоятся, ощущая повышение влажности, статическое электричество и перепады давления.

Собаки скулят, скребутся или ищут укрытие, реагируя на дискомфорт от падения атмосферного давления и улавливая отдаленные звуки грозы.

Птицы летают низко, следуя за опускающимися насекомыми и избегая дискомфорта от повышенной влажности и изменения давления на высоте.

Лягушки и жабы активно и громко квакают, предчувствуя дождь по росту влажности и падению давления.

Насекомые. Муравьи закрывают входы в муравейники, защищаясь от ливня; пчелы не вылетают из ульев, чтобы избежать повреждения крыльев и непогоды.

Почему животные реагируют раньше человека

Животные реагируют на изменения погоды раньше человека по нескольким ключевым причинам, которые уходят корнями их эволюцию:

У многих животных, особенно птиц и млекопитающих, внутреннее ухо и другие части вестибулярной системы крайне чувствительны к малейшим перепадам атмосферного давления. Эти изменения перед грозой или штормом могут вызывать у них физический дискомфорт или даже боль задолго до того, как человек ощутит их (например, "заложенность" ушей).

Животные способны улавливать инфразвук (очень низкочастотные звуки), который распространяется на огромные расстояния и может быть вызван удаленной грозой, штормом или сильным ветром задолго до того, как звук достигнет человеческого уха.

Мозг животных мгновенно и инстинктивно анализирует сенсорные сигналы, полученные от окружающей среды. У них нет сложной "рациональной фильтрации" или сознательной интерпретации, как у человека, который может отмахнуться от легкого дискомфорта или подумать, что слабый шум - это просто фон. Для животного любой необычный или резкий сигнал - это прямой призыв к действию, чтобы выжить.

На протяжении миллионов лет эволюции у млекопитающих, птиц, рептилий и других видов закрепились специфические реакции на погодные изменения. Особи, которые могли предвидеть и избегать опасности (шторма, наводнения, резкого похолодания), имели больше шансов выжить и передать свои гены. Инстинкты выживания включаются у них автоматически при получении соответствующих сигналов.

Даже домашние питомцы, живущие вдали от дикой природы и не сталкивающиеся напрямую с суровыми погодными условиями, сохраняют эти древние инстинкты. Их биологические механизмы и чувствительность органов чувств остались неизменными. Поэтому кошка, живущая в квартире, все равно может проявлять беспокойство или искать укромное место перед грозой, даже если ей не угрожает прямой дождь или ветер.

Народные приметы, подтвержденные наблюдениями

Домашние питомцы как "живые барометры"

Домашние животные бывают также точными индикаторами погоды, тонко предвещая изменения:

Кошки проявляют беспокойство или вылизываются, реагируя на статическое электричество и изменения влажности.

Собаки улавливают инфразвук грома за десятки километров, предчувствуя грозу.

Попугаи громче кричат или затихают перед дождем.

Аквариумные рыбы реагируют на атмосферное давление, изменяя глубину плавания.

Можно ли доверять животным прогнозам

В основном предсказания братьев наших меньших точны. Однако, на поведение животных могут влиять не только погодные факторы, но и звуки, запахи или даже эмоции хозяев, что иногда приводит к ложным сигналам.

Наиболее достоверными считаются массовые изменения в поведении диких животных (птиц, рыб, насекомых). Именно поэтому ученые активно используют такие наблюдения в программах экологического мониторинга и раннего предупреждения стихийных бедствий.

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации:

"Чувствовать погоду собакам помогает совокупность факторов - сверхъестественного или мистического здесь ничего нет. Прежде всего, нужно учитывать, что у собак уникальный нюх, который в десятки раз лучше нашего. Работает это следующим образом: перед непогодой часто воздух становится более влажным, обостряются самые разные запахи. Питомец, соответственно, начинает суетиться, проявлять любопытство или беспокойство. По таким резким изменениям поведения можно иногда сделать вывод, что собака "предчувствует" осадки. Люди такое не умеют".

На поведение животных могут также влиять и колебания атмосферного давления, хотя некоторые ученые утверждают, что его действие на организм сильно преувеличено. Тем не менее, многие владельцы домашних животных отмечают сонливость как у собак, так и кошек перед дождем, что также может стать "индикатором".

Также "предсказывать" опасную угрозу вроде шторма или цунами животным помогают их подушечки лап. Люди оторваны от контакта с землей, а вот животные умеют считывать малейшие колебания. Именно поэтому часто перед катаклизмами собаки прячутся в безопасные места.

Нельзя исключать и наблюдательность собак - это создания очень сообразительные. Они способны научиться улавливать мельчайшие изменения в природе, будь то усиление ветра или шум листвы, и связывать их с определенными явлениями.

"Животные-синоптики" и их прогнозы

© Российская Газета

Часто задаваемые вопросы

Почему животные реагируют на погоду раньше людей?

Животные реагируют раньше людей из-за более высокой чувствительности их органов чувств (к давлению, инфразвуку, влажности, электрополям), а также потому, что их мозг инстинктивно и мгновенно анализирует эти сигналы без рациональной фильтрации, что является результатом эволюционно закрепленных механизмов выживания.

Какие животные считаются самыми точными "метеорологами"?

Самыми точными "метеорологами" считаются те животные, изменения в поведения которых наблюдаются массово - это птицы, рыбы и насекомые.

Можно ли определить погоду по поведению кошки или собаки?

Да, можно. Кошки и собаки проявляют специфические реакции на изменения погоды. Например, беспокойство, вылизывание, поиск укрытия. Однако стоит учитывать, что их поведение может также зависеть от других факторов (запахов, звуков, эмоций хозяев), поэтому их сигналы не всегда на сто процентов однозначны.

Почему птицы перед дождем летают низко?

Птицы летают низко перед дождем, потому что повышение влажности и снижение атмосферного давления влияют на их полет, делая его менее комфортным на высоте. Кроме того, их основная пища - насекомые - также опускаются ближе к земле при повышении влажности, и птицы следуют за ними.

Правда ли, что насекомые и рыбы тоже чувствуют погоду?

Насекомые и рыбы очень чувствительны к погодным изменениям. Насекомые реагируют на влажность, давление и запахи (например, муравьи закрывают входы перед ливнем, пчелы не вылетают). Рыбы ощущают изменения атмосферного давления и электромагнитного поля, меняя глубину плавания или уходя из опасных зон.

Животные обладают уникальной способностью предсказывать погоду, поскольку воспринимают окружающую среду гораздо глубже, чем человек, улавливая тончайшие изменения давления, влажности, электромагнитных полей и запахов. Эти реакции являются результатом тысячелетий эволюции - чувствовать перемены и заранее адаптироваться было жизненно важным для выживания. Наблюдая за поведением наших питомцев и диких животных, мы не только получаем бесценные подсказки об изменениях в погоде, но и глубже осознаем свою неразрывную связь с природным миром.