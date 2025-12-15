SSD и HDD закопали в землю и проверили работоспособность спустя год

Автор YouTube-канала mryeester выяснил, что случится с разными накопителями, если их закопать в землю и оставить на год.

© YouTube/mryeester

Жёсткий диск после всех попыток, к сожалению, так и не открылся. Его даже не получилось отформатировать. Похоже, что год под землёй сильно повлиял на его внутренние компоненты.

© mryeester

Что касается SATA SSD, то он распознался компьютером. На этом накопителе даже удалось запустить видео, которое там хранилось.

Также ведущий проверил работу NVMe SSD, дискеты и SD-накопителя. NVMe SSD и дискета в итоге тоже не были распознаны, а SD-карта отлично функционировала.