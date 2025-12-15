LG взбесила пользователей своих смарт-телевизоров

Автоматическое обновление для смарт-телевизоров LG на платформе webOS принудительно установило приложение Microsoft Copilot, которое невозможно удалить стандартными способами. Инцидент вызвал волну недовольства среди владельцев техники, активно обсуждающуюся на Reddit и других платформах. Об этом сообщает издание WebProNews (WPN).

© LG

Пользователи воспринимают установку ИИ-ассистента как навязывание нежелательного ПО и ограничение контроля над своими устройствами, поскольку процесс обновления прошел без явного запроса согласия. Ситуация усугубляется опасениями относительно приватности — многие опасаются, что Copilot может анализировать контент на экране и голосовые команды для сбора данных, особенно на фоне существующей практики LG по сбору информации о просмотрах для таргетированной рекламы.

Эксперты видят в этом шаге часть стратегического альянса LG и Microsoft, направленного на усиление конкуренции с Samsung и Sony в сфере внедрения ИИ-функций. Однако подобное навязывание функций несет серьезные репутационные риски: часть пользователей уже рассматривает переход на другие бренды или использование внешних медиаплееров. Технические обходные пути удаления приложения, такие как сброс к заводским настройкам, остаются слишком сложными для большинства владельцев.