Xiaomi 15T Pro сравнили с Samsung S25 FE

В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru выяснили, какой смартфон сейчас выгоднее покупать: Xiaomi 15T Pro или Samsung Galaxy S25 FE.

Комплектация у смартфонов максимально разная. У S25 FE в коробке нет ничего, кроме кабеля. У Xiaomi 15T Pro есть при этом чехол, плёнка на экран, зарядка на 90 Вт и тоже кабель USB-C. При этом Samsung поддерживает блок питания на 45 Вт.

Оба устройства поддерживают также беспроводную и реверсивную зарядки. Правда, у Xiaomi их мощность всё равно чуть больше.

В целом причины выбрать Samsung S25 FE, а не Xiaomi 15T Pro всего две. Это меньшая масса устройства (смартфон на 20 г легче) и процессор с большим количеством ядер. Всё остальное - в пользу "китайца". У него выше частота обновления экрана (144 Гц, а не 120 Гц), больше автономность, лучше камера, зум, больше производительности, новый Wi-Fi 7, ярче экран, есть слот для двух SIM-карт. Но это только на бумаге. На деле экраны практически идентичные, за исключением того, что диагональ больше у Xiaomi.

Что касается процессора, то на S25 FE стоит Exynos 2400, тогда как на 15Т Pro - MediaTek 9400+. Если вы не играете ни во что, то разницы между ними не заметите. Но если для вас важны игры, то лучше брать Xiaomi.

Ёмкость аккумулятора у S25 FE составляет 4900 мАч, у 15Т Pro - 5500 мАч. По автономности смартфоны близки, но если вы играете, то лучше брать Xiaomi. В остальных сценариях лучше всё-таки Samsung. До 100% Xiaomi заряжается за 40 минут, а Samsung - примерно за час.

Селфи-камера у Samsung выдаёт более реалистичные и качественные снимки. По телевику предпочтительнее выглядит Xiaomi, а основная камера отличная в обоих случаях. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

У S25 FE в прошивку глубоко интегрирован искусственный интеллект, и его будут продолжать развивать. У Xiaomi это работает постольку поскольку: то есть есть редактор фотографий, но функций в целом сильно меньше.

Вывод

На деле разница между Xiaomi 15T Pro и Samsung Galaxy S25 FE очень небольшая, хотя на бумаге она огромная. В основном смартфоны почти идентичны. Единственное - чуть лучше будет по качеству телевика, скорости зарядки, автономности в играх Xiaomi.