MacBook и iPhone подорожают

Apple может повысить цены на iPhone и MacBook в 2026 году из-за резкого роста стоимости оперативной памяти.

© Ferra.ru

По данным инсайдеров, долгосрочные контракты Apple с Samsung и SK hynix на поставку DRAM истекают в начале следующего года. После этого корейские производители намерены продавать память по новым, заметно более высоким ценам.

Ситуацию усугубляет глобальный дефицит памяти: спрос со стороны ИИ-компаний растет быстрее, чем производственные мощности.

В результате, даже крупные клиенты вынуждены соглашаться на завышенные цены и невыгодные условия. Источники утверждают, что Apple уже готовится платить больше за DRAM, начиная с января 2026 года.

Рост издержек может затронуть сразу несколько линеек: будущие iPhone 18, складной iPhone Fold, MacBook Air на чипе M5 и обновленные MacBook Pro.

Теоретически Apple способна частично компенсировать расходы за счет собственных чипов и огромных финансовых резервов, но аналитики считают, что без повышения розничных цен обойтись не удастся. Первые подорожания ожидаются уже в I половине 2026 года.