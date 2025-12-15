Главный недостаток смартфонов Xiaomi объяснили

Корпорация Xiaomi поддерживает смартфоны обновлениями меньше конкурентов из-за большого количества устройств и экономии. Об этом сообщает издание XiaomiTime.

Журналисты профильного портала назвали короткие сроки поддержки обновлениями главным недостатком телефонов Xiaomi. Они объяснили, что китайская корпорация вынуждена экономить на поддержке гаджетов и потребителей из-за низкорентабельной бизнес-модели. Иными словами, фирма меньше поддерживает клиентов, но зато предлагает им более доступные девайсы.

«В отличие от производителей, получающих прибыль от своих флагманских моделей стоимостью более 800 долларов (64 тысячи рублей), средняя цена продажи Xiaomi остается в пределах 150-300 долларов (12-25 тысяч рублей)», — пояснили авторы.

Из-за этого среднестатистический смартфон Xiaomi поддерживают обновлениями всего 2-3 года.

Также Xiaomi, по сравнению с Apple, Google и прочими конкурентами, выпускает гораздо больше моделей каждый год. Причем одни и те же устройства, выходящие на разных рынках, могут отличаться.

«Это создает огромные сложности в плане поддержки», — отметили авторы.

В заключении журналисты XiaomiTime заметили, что в будущем Xiaomi может увеличить сроки поддержки. В том числе, этого требуют регуляторы в Европе и других регионах.

