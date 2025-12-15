Назван топ-5 игровых смартфонов 2025 года

Gizmochina составил рейтинг лучших игровых смартфонов 2025 года. Первое место в нем занял Red Magic 11 Pro+ — устройство, созданное именно для мобильного гейминга.

Издание отметило, что игровые смартфоны окончательно перестали быть нишевыми: сегодня это полноценные портативные платформы с флагманским «железом», продвинутым охлаждением и большими батареями.

Red Magic 11 Pro+ получил 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ.

Ключевая особенность — активная система охлаждения с вентилятором и испарительной камерой, позволяющая долго играть без троттлинга.

На втором месте оказался iPhone 17 Pro Max. В Gizmochina подчеркнули, что смартфон Apple уверенно справляется с ААА-играми вроде Resident Evil 4 и Death Stranding.

Также в топ вошли iQOO 15 с крупной батареей на 7000 мАч, сбалансированный OnePlus 15 и HONOR GT Pro, который выделяется емким аккумулятором и эффективным охлаждением.