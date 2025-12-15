Ученые перечислили доказательства внеземной жизни на Земле

В научном сообществе нарастает уверенность: строительные блоки жизни имеют внеземное происхождение и постоянно доставляются на Землю метеоритами.

Однако многие эксперты убеждены: доказательств того, что разумные инопланетяне когда-либо посещали нашу планету, не существует. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Какие есть доказательства внеземной жизни на планете

Дискуссия о внеземной жизни все чаще покидает поле теоретических споров и перемещается в лаборатории, где ученые изучают реальные образцы. Их главные «свидетели» – метеориты. Наиболее убедительным доказательством считается метеорит Мерчисон, упавший в Австралии в 1969 году. Внутри этого углистого хондрита исследователи обнаружили не просто отдельные аминокислоты, а целый комплекс разнообразных органических соединений, включая нуклеиновые основания. Этот набор окрестили «генетическим алфавитом», намекая на то, что базовые химические «кирпичики» для РНК и ДНК могли быть занесены из космоса. Важнейший момент: в Мерчисоне найдены и правые, и левые изомеры аминокислот, что типично для абиогенного синтеза в космосе, в то время как земная жизнь использует исключительно «левые». Это сильный аргумент в пользу их внеземного происхождения, уточняет «Царьград».

История таких находок уходит корнями в XIX век. В 1864 году во Франции упал метеорит Оргей. Позднейшие исследования, уже в XX веке, выявили в его составе микроструктуры, которые часть палеонтологов интерпретировала как окаменелые остатки, напоминающие примитивные водоросли. Хотя биогенная природа этих форм до сих пор оспаривается, сам факт их обнаружения породил серьезные научные гипотезы панспермии – возможности переноса жизни или ее зачатков через космическое пространство.

Еще один ключевой аргумент – постоянное поступление органики из космоса. Исследования антарктических льдов и осадочных пород показывают, что за историю Земли на нее выпали тонны внеземного органического вещества. Это не готовая жизнь, но это – доказательство того, что ключевые пребиотические соединения (вода, органические молекулы) формируются в протопланетных дисках и на астероидах повсеместно. Таким образом, Земля не была стерильной колбой для уникального эксперимента, а скорее плодородной почвой, удобренной «космическими семенами».

Есть ли доказательства, что Землю когда-либо посещали инопланетяне

Доклад, представленный управлением по разрешению аномалий (AARO) Министерства обороны США, поставил точку в спорах об НЛО. В 63-страничном отчете, обнародованном в марте, сделан однозначный вывод. Подавляющее большинство случаев оказались результатом неправильной идентификации обычных объектов – от атмосферных явлений и метеозондов до секретных испытательных программ собственных беспилотников и истребителей.

Доклад детально анализирует историю уфологической истерии в США начиная с 1960-х годов. Авторы приходят к заключению, что общественный интерес часто подогревался непониманием проводимых в условиях строгой секретности испытаний новейшей авиационной и космической техники. Яркий пример – многие «таинственные треугольники в небе» 1990-х годов. Позже они были идентифицированы как ранние испытания малозаметных ударных беспилотников.