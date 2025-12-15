Почему нужно отключать роутер от розетки перед отъездом

В новогодние праздники, как и в любые другие продолжительные выходные, наблюдается повышенная активность киберпреступников. В частности, злоумышленники пытаются подлавливать потерявших бдительность россиян, отправившихся в путешествие. В связи с этим в компании «Солар» рассказали «Газете.Ru» о правилах кибербезопасности, которые нужно соблюдаться во время отдыха.

Одной из ключевых мер, которую часто игнорируют (почти каждый второй путешественник, 44%, не выключает или забывает о роутере), является отключение домашнего роутера перед отъездом. Это необходимо для предотвращения несанкционированного доступа к домашней сети и защиты личной информации, которая может быть скомпрометирована через оставленное включенным устройство.

Эксперты также настоятельно рекомендуют создавать уникальные и сложные пароли для всех учетных записей, что является основой защиты данных. Отмечается, что путешественники по России в этом плане более дисциплинированы, чем те, кто выезжает за границу. Кроме того, важно убедиться, что на всех устройствах установлено современное антивирусное программное обеспечение, способное обнаружить и удалить вредоносное ПО. В этом аспекте также лидируют те, кто остается внутри страны.

Дополнительный уровень защиты обеспечивает включение двухфакторной аутентификации, которая значительно усложняет взлом аккаунтов, например, банковских онлайн-кабинетов. В России этот инструмент используют чаще, чем за рубежом: 65% против 58% среди выезжающих. Путешественникам следует сохранять осторожность и избегать кликов по ссылкам из непроверенных источников, так как они могут вести на фишинговые сайты или содержать вирусы; большинство граждан соблюдают эти базовые меры, не передавая личную информацию третьим лицам.

Крайне важной, хотя и наименее распространенной практикой, является регулярное создание резервных копий всех важных данных перед поездкой, чтобы избежать их потери в случае технических проблем.

Особое внимание следует уделить использованию общедоступных сетей Wi-Fi, которыми активно пользуются около 80% путешественников. Несмотря на то, что за границей пользователи меньше уверены в безопасности таких сетей (74%), общая активность их использования выше, чем в России (37% против 26%). При подключении к публичному Wi-Fi необходимо избегать проведения чувствительных операций, таких как онлайн-банкинг или совершение покупок.