«Яндекс» выпустил обновление навигации для зон с проблемами GPS

"Яндекс Карты" представили масштабное обновление для навигации в зонах с проблемами геопозиционирования.

© Пресс-служба сервиса «Яндекс Карты»

В пресс-службе сервиса рассказали "РГ", что в сервисе появился новый режим - "По шагам", который представит маршрут в виде последовательности маневров, которую можно "листать". Кроме того, если приложение не уверено в качестве геопозиции, оно предложит пользователю уточнить локацию вручную.

Режим "По шагам", по планам разработчиков, поможет водителям сориентироваться на маршруте во время проблем с сигналом GPS. Он разделяет маршрут на этапы-маневры: на каждом из них обозначено направление движения, расстояние и ориентир, например, "улица Ленина". После преодоления каждого маневра водитель "пролистывает" его нажатием кнопки.

В режиме "По шагам", как задумано создателями платформы, вид карты зафиксирован и не зависит от геолокации, поэтому маршрут не перестраивается каждый раз, когда сигнал GPS меняется. В него можно перейти сразу после построения маршрута. Если же сигнал восстановится во время поездки, "Карты" предупредят об этом и предложат перейти в обычный режим навигации.

Заявлено, что изменения коснулись и обычного режима карты. Теперь, чтобы уточнить позицию пользователя, "Карты" используют все доступные сигналы - от мобильной сети до Wi-Fi и GPS. Так, если сервис понимает, что сведения о локации неточные, пользователю будет предложено установить свое местоположение вручную - тогда положение карты зафиксируется и не будет зависеть от сигнала GPS. После этого "Карты" работают как обычно - можно искать места и строить маршруты из указанной точки.

Тестирование в "полевых" условиях режима "По шагам" показало, что в настоящее время он работает только для автомобилистов. По сути это отражение "бумажной карты" на экране планшета или смартфона с разбивкой на этапы пути. То есть при его использовании нужно соотносить то что видишь вокруг с картой и вовремя "перелистывать шаги". К сожалению переключения режима "По шагам" в стандартный и обратно, после начала движения, одной кнопкой нет. Пришлось принудительно завершать маршрут и строить его заново.

Предыдущим крупным апдейтом в "Яндекс Картах" стало появление новых опций для слабовидящих людей, а конкурирующий сервис геолокация 2ГИС ранее объявил о запуске собственного ИИ-помощника, который разработан для ответов на любые вопросы пользователя о конкретном месте.