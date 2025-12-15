Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1965 году потеряло плутониевый генератор в Гималаях во время секретной операции по слежке за Китаем. Об этом 14 декабря сообщила газета The New York Times.

По информации, предоставленной губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, операция была организована после первых ядерных испытаний Китая в 1964 году. Американские и индийские альпинисты, отобранные ЦРУ, должны были установить оборудование для перехвата сигналов на вершине Нанда-Деви, включая портативный генератор SNAP-19C на радиоактивном топливе.

Экспедиция почти достигла своей цели, однако из-за резкого ухудшения погоды группа была вынуждена срочно спуститься. По решению капитана М.С. Кохли оборудование было спрятано на ледяном выступе.

Когда альпинисты вернулись в 1966 году, генератор, содержащий изотопы плутония, обнаружить не удалось. Его местонахождение остается неизвестным до сих пор.

