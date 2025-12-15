На российском SJ-100 успешно испытали систему автоматической посадки

На лётно-испытательной базе в Жуковском начался важный этап испытаний самолёта SJ-100. Специалисты приступили к тестированию отечественной системы автоматической посадки.

Первый опытный борт (№ 97001) уже выполнил 12 посадок в автоматическом режиме в рамках доводочных испытаний. По предварительным данным, система продемонстрировала необходимый “уровень безопасности” и “точности” при приземлении.

Разработкой системы автоматического управления занимались специалисты концерна «КРЭТ» и компании «Яковлев». Новая система позволяет самолёту выполнять автоматическое управление на всех этапах полёта, включая взлёт и посадку.

До начала реальных полётов разработчики провели масштабное компьютерное моделирование, в ходе которого было «выполнено» более 3 миллионов виртуальных автоматических посадок в различных, в том числе сложных, условиях.