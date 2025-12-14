FiiO анонсировала портативный CD-плеер со встроенными колонками

Суббренд FiiO, Snow Mantra, представил новый портативный CD-плеер под названием BEATBOX. Его особенность — встроенные стереодинамики с усиленными низкими частотами.

© Ferra.ru

Устройство оснащено специальным механизмом для «стабильного чтения дисков» и поддерживает функцию извлечения аудиодорожек с CD на компьютер для оцифровки. Плеер также можно использовать как Bluetooth-колонку. Есть поддержка LDAC.

Дизайн предусматривает съёмную переднюю панель. Корпус имеет магнитное крепление, аккумулятор съёмный.

BEATBOX поступит в продажу в феврале следующего года по цене менее 500 юаней (около 5600 рублей).